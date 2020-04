La giornalista Lucia Annunziata è stata ricoverata per febbre e difficoltà respiratorie: si attende l'esito del tampone.

Paura per Lucia Annunziata: la giornalista è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma per febbre e difficoltà respiratorie. Gli operatori sanitari l’hanno sottoposta al tampone per verificare se i sintomi della conduttrice di Mezz’ora in più siano da ricondurre al coronavirus.

Il ricovero è avvenuto nella serata di martedì 7 aprile, secondo quanto reso noto dall’agenzia Ansa. La giornalista e conduttrice ha lamentato sintomi quali febbre alta e difficoltà respiratorie. Si attende l’esito del tampone.

Dopo aver lasciato la direzione dell’Huffington Post lo scorso gennaio, Lucia Annunziata ha continuato a condurre il programma Mezz’ora in più su Rai3. Le interviste non sono cessate neppure con l’emergenza sanitaria. Dopo l’emanazione dei diversi Dpcm e l’entrata in vigore delle norme per contenere il contagio, infatti, la giornalista ha dato il via alle interviste via Skype.

Sono ormai numerosi i personaggi del mondo del giornalismo e dello spettacolo che hanno contratto il coronavirus.

Tra questi si ricorda Piero Chiambretti: il conduttore ha sconfitto il Covid19 ed è guarito, ma ha dovuto dire addio alla madre, stroncata dalla malattia. Tra i giornalisti vittimi dell’epidemia si contano il collaboratore di Radio Popolare Raffaele Masto, il videomaker Paolo Micai e il cameraman Franco Galelli.