Coronavirus, coppia di amanti sorpresi in auto: imbarazzo e multa

Due amanti seminudi sono stati sorpresi in auto in atteggiamenti focosi: la coppia, nell'imbarazzo, è stata multata dai carabinieri.

L’amore a distanza ai tempi del coronavirus talvolta è complesso: lo sanno bene i due amanti seminudi sorpresi in auto in atteggiamenti focosi. La coppia, scoperta dai militari, è stata multata. Erano nascosti all’interno di un’utilitaria in una zona periferica di Palermo, sicuri di essere lontani da occhi indiscreti. Eppure, quando i carabinieri li hanno scovati, presi dall’imbarazzo sono stati multati. Non si tratta, però, della prima violazione del decreto di contenimento.

Coronavirus, amanti sorpresi in auto

I carabinieri hanno scoperto una coppia di amanti nascosta in auto e seminuda: è accaduto mercoledì 8 aprile e Palermo, nonostante l’emergenza coronavirus. Lui, un uomo di 35 anni, e lei, una donna di poco più grande, si erano concessi un momento intimo all’interno di un’utilitaria.

Convinti di non avere attorno occhi indiscreti, sono stati invece sorpresi e multati nell’imbarazzo della situazione.

I carabinieri, infatti, hanno scoperto l’auto nelle periferie di Palermo, durante un pattugliamento della zona di Brancaccio. Senza esitazione e senza la necessità di chiedere cosa stesse accadendo, i militari hanno bussato ai vetri dell’auto. I due amanti, imbarazzati, si sono rivestiti in fretta e sono scesi dall’auto. A causa della violazione del decreto di contenimento, è stata staccata una multa e il bonifico di pagamento è stato effettuato in diretta.