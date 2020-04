Denunciato un positivo al coronavirus che usciva di casa, l'uomo. ha opposto resistenza alle autorità

Un uomo positivo al coronavirus usciva frequentemente di casa, violando dunque l’obbligo di isolamento domiciliare. La denuncia dell’atteggiamento irresponsabile è arrivata dai suoi vicini che hanno riportato tutto alle autorità locali che sono prontamente intervenute. É accaduto a Latina, in un palazzo di via Galvaligi, dove i Carabinieri e il personale del 118 si sono recati nella serata di ieri, 9 aprile, per trasportare l’uomo all’Ospedale Santa Maria Goretti. Il positivo al Covid-19 ha posto però resistenza barricandosi in casa e rifiutando con asprezza di essere prelevato. Solo dopo diverse ore è stato reso possibile lo spostamento grazie ad un carabiniere che lo ha convinto a desistere. Sul posto erano stati chiamati anche i Vigili del fuoco, pronti ad irrompere nell’abitazione, dunque le alternative per l’uomo erano davvero molto poche.



Positivo esce di casa denunciato dai vicini

L’uomo è stato dunque trasportato nell’ospedale della città pontina, dove tra l’altro è ricoverata anche la moglie, sempre per coronavirus.

Un atteggiamento di grande irresponsabilità che, qualora venisse confermato dagli inquirenti, costerà molto all’uomo che potrebbe essere accusato di epidemia colposa con conseguente pena detentiva.





La notizia, diffusasi velocemente nella provincia laziale, terrorizza i molti abitanti della zona che ora chiedono di far chiarezza sul comportamento e in particolare sugli spostamenti effettuati dall’uomo nel corso delle ultime settimane.