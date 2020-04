Zero nuovi contagi e decessi da coronavirus a Napoli, è la prima volta dall'inizio dalla pandemia.

Napoli sta vincendo la sua personalissima lotta contro il coronavirus e nell’ultimo bollettino del Comune sui numeri del Covid-19 fa registrare zero nuovi contagi e decessi nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, 20 aprile, non era mai successo e ora finalmente la città campana inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Non mutano di conseguenza i numeri dei positivi al virus, fermo a 833, e dei decessi, 52. Quella di oggi è inoltre la quarta giornata consecutiva senza nuovi decessi causata dal coronavirus.



Coronavirus, Napoli zero contagi in 24 ore

A crescere è invece il numero delle persone totalmente guarite, ovvero risultare negative a due test consecutivi. Nello specifico sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti.

I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10).





Le prese di posizione di De Luca

Le decisione ferree prese dal governatore della Campania De Luca, in accordo con i sindaci del suo territorio, sembrano dunque aver dato i frutti sperati, ma attenzione a non abbassare la guardia. É questo il messaggio che lo stesso De Luca ha più volte ripetuto nel corso delle sue dirette social (attirandosi anche le antipatie di altri governatori, primo fra tutti quello della Lombardia Attilio Fontana) in quanto una nuova esplosione del virus sarebbe un lusso che la Campania non potrebbe affatto permettersi.