Grande lo spettacolo offerto dal passaggio delle frecce tricolori nel pomeriggio del 25 aprile 2020 in occasione della festa della liberazione.

Era grande l’attesa del passaggio delle Frecce Tricolori in programma per il pomeriggio di sabato 25 aprile 2020 in occasione della festa della liberazione d’Italia. Intorno alle 15:30 è stato possibile ammirare lo spettacolo offerto dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana sui cieli romani. Si tratta di una delle poche consuetudini mantenute anche durante l’emergenza sanitaria che ha invece impedito le regolari cerimonie annullandole o riducendone la presenza a pochissime persone.

Frecce Tricolori del 25 aprile 2020

Come da tradizione dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, hanno sorvolato la capitale per una ventina di minuti. Per la prima volta, a causa dell’emergenza coronavirus, i cittadini non hanno potuto seguirne il passaggio in strada ma soltanto dai propri balconi. Tantissimi i video e le immagini condivisi sui social network per far vivere l’emozione anche a chi non risiede a Roma:

Stando a quanto riportato da Desk Aeronautico, l’attività si è svolta in contatto con Roma ACC, il centro di controllo del traffico aereo della Capitale. Il medesimo ha anche confermato che il sorvolo delle Frecce Tricolori si terrà regolarmente anche il 2 giugno 2020, quando con tutta evidenza non sarà possibile effettuare la regolare parata con la folla ai Fori Imperiali. Le restrizioni rendono infatti impossibile ogni celebrazione che implichi assembramenti e quindi potenziali rischi di contagio.

Per tale giornata ci sarà soltanto una cerimonia istituzionale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e le alte cariche delle Forze Armate presenti all’Altare della Patria.