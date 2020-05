Sospeso il professore di Napoli accusato di aver chiesto rapporti intimi in cambio del superamento degli esami.

Un docente della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, il professor Angelo Scala, è stato sospeso con l’accusa di aver chiesto rapporti ad alcuni suoi studenti in cambio della promozione in sede d’esame. Le denunce sono arrivate proprio da alcuni studenti che non hanno voluto sottostare alle richieste di Scala. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime, si tratta di corruzione, falso e induzione indebita. Dal momento delle segnalazioni erano scattate le indagini della Procura che, diversi mesi dopo, ha avviato l’esecuzione della misura cautelativa.

Napoli, rapporti in cambio di esami

L’inchiesta è condotta dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che, assieme al procuratore Giovanni Melillo, hanno coordinato le indagini della Guardia di Finanza di Napoli, guidata dal tenente colonnello Domenico Napolitano. Il professor Angelo Scala si era da subito dimesso dalla sua doppia cattedra di diritto processuale civile (sia alla Federico II di Napoli che a Benevento), chiedendo agli inquirenti di essere interrogato per chiarire la propria posizione.





Inizialmente era stato chiesto il carcere dai pm e successivamente gli arresti domiciliari, considerando anche l’emergenza coronavirus. Il giudice delle indagini preliminari ha deciso oggi, 7 maggio, la sospensione del docente dal proprio incarico. L’accusato ha respinto categoricamente di aver chiesto prestazioni sessuali ai suoi studenti in cambio del superamento dell’esame, e ora la misura interdittiva potrà ora essere impugnata di fronte al giudice. La sospensione dall’insegnamento decisa dal gip della Procura di Napoli è stata commisurata in nove mesi.