Nel giorno della Festa della mamma, Giuliana, la vedova dell’agente scelto Pasquale Apicella, ha scritto un post su Facebook attraverso il quale si rivolge al compianto marito morto a Napoli la notte del 27 aprile.

La moglie di Pasquale Apicella

“Non esiste una me senza te”. Sono queste le parole scritte su Facebook, nel giorno della Festa della mamma, da Giuliana, la vedova di Pasquale Apicella, l’agente scelto deceduto a Napoli durante un inseguimento. Poche parole, quelle utilizzate dalla donna, che mostrano il dolore per una terribile tragedia. Genitori di due bambini, di 6 anni e tre mesi, il loro progetto di vita è stato brutalmente spezzato mentre Apicella, insieme a un collega, sventava una rapina in banca. La volante dei due agenti sarebbe stata speronata dai banditi e per l’agente scelto, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Numerosi i commenti di amici, parenti e anche sconosciuti. “Non ti conosco”, “scusa se sono entrata nel tuo profilo”, “lo so che con le parole non si attutisce il dolore”, ha scritto qualcuno a corredo del post.

Mentre qualcun altro ha scritto: “ma non farti vedere dai tuoi figli con gli occhi pieni di lacrime. Quando avrai la percezione che sono sereni, allora in quel momento avrai vinto. Lino non c’è, ma ti è vicino lo stesso, attraverso i sorrisi dei tuoi figli”.





I funerali dell’agente scelto Paquale Apicella hanno avuto luogo lo scorso 8 maggio nella chiesa Cristiana Evangelica di Secondigliano, con la cerimonia che è stata trasmessa su Facebook anche dalla pagina della Polizia di Stato.