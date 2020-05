Il Coronavirus non dà tregua alla Lombardia: i casi sono tornati a salire. Aumentano anche i decessi e adesso si supera quota 15mila.

Il Coronavirus non dà tregua alla Lombardia: i casi, nelle ultime ventiquattro ore, sono tornati a salire. Stando all’ultimo bollettino, infatti, sono 364 in più i nuovi casi Covid nella regione. Numeri alla mano, il 4,84% del totale dei tamponi processati (ovvero 7.508) e il 48,92% di tutti i nuovi casi italiani. Aumentano anche i morti: sono 68 tra domenica 10 e lunedì 12 maggio. Questo dato indica il 37,99% di tutti i nuovi decessi italiani, più 179 nell’ultimo bollettino che portano il totale a 30.739, di cui il 48,97% solo in Lombardia: qui è stata superata quota 15mila.

Coronavirus in Lombardia: i dati

Quali sono i dati di contagio da Coronavirus in Lombardia registrati con l’ultimo bollettino emesso dalla Regione in data 11 maggio? Analizzano i dati provincia per provincia si può notare come Milano faccia preoccupare: nella realtà meneghina si è registrato un più 114 portando il totale 21.490 di cui 9.071 in città.

A Brescia sono stati riscontrati 70 nuovi positivi (totale 13.620) mentre a Bergamo sono altri 50 con un totale 11.791.





La situazione a Pavia, dove è stata sperimentata la cura al plasma, vede 24 nuovi casi di positività (totale 4.801) mentre 19 sono i nuovi casi a Monza e Brianza (totale 5.074). Può esultare, ma non troppo, la provincia di Cremona che si avvicina al fatidico zero: solo 2 nuovi casi nell’ultimo bollettino con un totale di 6.250. Mentre sono davvero zero i nuovi casi a Mantova (uno negli ultimi due giorni), totale 3.251.