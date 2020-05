Imperia, cliente rifiuta di indossare la mascherina al supermercato. La guardia giurata glielo fa notare ma viene pestata a sangue.

Follia ai tempi del Coronavirus a Imperia dove una guardia giurata è stata pestata al sangue. La vittima, nelle piene funzioni del suo lavoro, se l’è dovuta vedere con un cliente poco avvezzo a rispettare le ordinanze prescrittive del Governo: il cliente del supermercato, infatti, non ha voluto indossare la mascherina prima di entrare in un luogo chiuso. La guardia giurata non ha fatto altro che far notare l’obbligo di indossare questo dispositivo di protezione impedendo all’uomo di poter fare ingresso all’interno del supermercato. Da qui ne è nato un acceso diverbio che, purtroppo, è finito con una rissa fisica che ha visto la guardia giurata avere la peggio.

Imperia, guardia giurata pestata a sangue

L’aggressione è avvenuta presso l’Eurospin di Imperia: il soggetto protagonista è un uomo di 40 anni senza fissa dimora, italiano. La guardia giurata è stata massacrata di botte. L’aggressione è avvenuta davanti alla clientela e al personale del supermercato che hanno assistito impotenti a tutta la scena.

Come riportano le testimonianze, infatti, la guardia giurata è stata colpita più volte con diversi pugni e ora si trova ricoverata all’ospedale di Imperia, qui trasportata da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.





Stando alle prime informazioni sulle condizioni della povera vittima della vile aggressione di Imperia, la guardia giurata ha riportato un trauma cranico. Intanto, l’uomo senza fissa dimora è stato tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.