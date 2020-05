Un uomo è morto a Torrebelvicino, nel Vicentino, mentre tagliava un albero. La vittima aveva 53 anni. Vani i tentativi di soccorso.

Tragedia in Veneto. Un uomo di 53 anni è morto a Torrebelvicino (Vicenza) mentre stava tagliando un albero su un terreno in pendenza. La causa del decesso è dovuta ad un imprevisto: la pianta infatti non è caduta dove si pensava, ma è leggermente ruotata su se stessa, travolgendo l’uomo.

Morto a Torrebelvicino: travolto da un albero

La morte del 53enne è avvenuta durante la giornata di martedì 12 maggio, poco dopo le 16.30. Non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo, residente a Torrebelvicino, comune di 6mila abitanti nella provincia di Vicenza, sia morto in seguito alla caduta dell’albero.

La zona, luogo molto spesso destinato a passeggiate, è prevalentemente composta da boschi. Ecco spiegata la presenza di alberi molto imponenti, la cui manutenzione o abbattimento può comportare un forte problema per la cittadinanza.





Inutili i soccorsi

Vano il tentativo di aiutare l’uomo travolto da parte di pompieri e soccorritori del personale sanitario: non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte dell’uomo.

In seguito al nulla osta da parte del magistrato, i vigili del fuoco hanno recuperato la salma del 53enne, il quale ha riportato numerose ferite mortali sul suo corpo, ed è stato successivamente trasportato in camera mortuaria.

Un episodio frequente in Italia

Non è la prima volta che un episodio simile accade in Italia. Ricordiamo per esempio la tragedia avvenuta in val Camonica, a Saviore dell’Adamello, che è costata la vita ad un uomo di 59 anni. Anche in questo caso, l’uomo è stato travolto mentre tagliava un albero. Altre volte, gli alberi non “risparmiano” nemmeno i centri urbani. Numerosi infatti gli episodi di travolgimenti in città come Milano o Napoli.