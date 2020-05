Centinaia di persone hanno manifestato a Roma fino all'intervento della polizia che ha fermato la manifestazione e identificato 50 persone.

Manifestazione a Roma

La mobilitazione nazionale lanciata in rete dalle “Mascherine Tricolori” ha raccolto l’adesione anche di Casapound. Centinaia di persone, non solo attivisti del partito, sono scese in strada alle ore 11.30 dando il via ad un corteo spontaneo tra le vie del centro.

Giunti a Piazza del Popolo, un portavoce ha affermato: “Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà, per dimostrare che, nonostante il clima di terrore instaurato, esistono degli italiani che non si arrendono”. Mentre un altro rappresentante delle Mascherine ha aggiunto: “Questa situazione è figlia degli errori di chi governa, non certo dei cittadini, che fino ad oggi si sono comportati in maniera esemplare”.

Il corteo spontaneo ha imboccato via del Corso e puntava a raggiungere piazza di Spagna, quando gli attivisti sono stati bloccati dalla polizia che è riuscita ad identificare una cinquantina di persone. Il tutto, infatti, è stato riportato alla normalità dopo un paio d’ore, con i manifestanti che sono stati lasciati andare dalle forze dell’ordine, dopo aver chiesto i documenti ad alcuni di loro.





“Siamo cittadini, commercianti, imprenditori: saremo in piazza tutti i sabati nella tua città per il nostro lavoro e il nostro futuro”, ha annunciato il movimento delle Mascherine Tricolori. Casapound, così come si evince da Repubblica, a sua volta ha fatto sapere: “Non siamo noi gli organizzatori”. Un corteo spontaneo, quello che si è tenuto oggi a Roma e in altre città italiane, con le Mascherine Tricolori che non sembrano aver intenzione di fermarsi: “Saremo in piazza anche sabato prossimo!”.