Per gli aspiranti Cancellieri Esperti e Direttori Amministrativi il Dl Rilancio contiene norme discriminatorie per l'accesso al concorso pubblico.

Il concorso per aspiranti Cancellieri Esperti e Direttori Amministrativi rischia di far discutere ancora prima di iniziare. Il Decreto Rilancio, infatti, prevede il bando di concorsi della Pubblica Amministrazione da 4244 posti entro agosto 2020. Ma i requisiti richiesti – menzionati all’art 240bis del Decreto Rilancio – segherebbero le gambe a tantissimi aspiranti concorsisti che non potrebbero prendere parte al concorso pubblico. “Ad oggi abbiamo contestato, mediante e-mail, sulle pagine social dei Ministri Dadone, Bonafede ed altri ma nessuno ci ha rivolto attenzione”. Inizia così la lunga lettera sfogo degli aspiranti Cancellieri Esperti e Direttori Amministrativi che lamentano l’inserimento di ‘titoli aggiuntivi’ richiesti da Ministri.

Concorso aspiranti Cancellieri Esperti

Secondo il Decreto Rilancio, infatti, per partecipare a questi concorsi pubblici bisogna aver effettuato: “L’iscrizione all’albo degli avvocati o essere magistrato onorario”. “I diplomati e laureati che possono partecipare, se si tiene conto del DM 2017 Rimodulazione dei profili professionali del personale dell’amministrazione giudiziaria, sono esclusi”.

È quanto rivendicano gli aspiranti Cancellieri Esperti che denunciano: “Per noi non solo è discriminante, visto che i titoli aggiuntivi sono richiesti adesso a causa della pandemia e della necessità di velocizzare i tempi dei concorsi per inserire il personale, ma anche discrezionale visto che si terrà solo per titoli e colloquio”.





“Permetteteci di dubitare che questa modalità favorisca il merito anzi siamo certi che la discrezionalità nella valutazione del colloquio, visto che la valutazione della prova scritta non è presente, possa consentire l’accesso a familiari, amici e raccomandati. Non scandalizzatevi perché tutti sappiamo che spesso il merito è ostacolato mentre la raccomandazione va spedita. Noi questo non vogliamo che avvenga”. Gli aspiranti Cancellieri Esperti utilizzano forme di protesta telematica: “A causa della pandemia non possiamo viaggiare e incontrarci tutti a Roma per esprimere, con voce unanime, #No ai concorsi per titoli #Sì al merito.

Siamo in tanti a protestare, uniti, determinati a non accettare questo sopruso per noi Aspiranti Cancellieri Esperti e per tutte le persone che si accingono a rispondere ai bandi di concorso della P.A per lavorare con efficienza, impegno e responsabilità”.

“Discriminati da ministri senza titoli”

Inoltre, gli aspiranti concorsisti spiegano che: “Se oggi restassimo in silenzio e accettassimo questa discrezionalità (titoli e colloquio) per noi non ci sarà futuro anzi perderemo il diritto che oggi è sancito nell’art. 4 della costituzione ‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto’. Se potessimo valutare l’operato dei Ministri che rappresentano l’Italia nel mondo, che hanno come titolo di studio la licenza media, il diploma, la laurea e alcuni non conoscono l’inglese, li bocceremmo.

Aiutateci a dar voce alla nostra causa e ad ottenere il diritto di gareggiare insieme nei concorsi pubblici con i medesimi strumenti. L’Italia può e deve ripartire dal merito”.