Trapani non registra positivi da 28 giorni: secondo i criteri dell'Oms, basta per essere definita "provincia Covid free".

Sono passati 28 giorni dall’ultima registrazione di casi positivi da coronavirus a Trapani, che per questo è stata ufficialmente nominata come la prima provincia italiana Covid free. Una buona notizia dal Sud, mentre al Nord Italia – la zona del Paese più duramente colpita dalla pandemia – il numero dei contagi diminuisce ma non si azzera. Fa, però, ben sperare il Veneto, che ha registrato solo 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Trapani Covid free: la fine dell’epidemia

Giungono buone notizie dal sud Italia, dove la città di Trapani è stata ufficialmente nominata come prima provincia italiana Covid free, ossia senza contagi. Sono passati 28 giorni dalla registrazione di nuovi positivi nella zona, e secondo l’OMS questo lasso di tempo è più che sufficiente per ottenere la speciale nomina e dichiarare la fine dell’epidemia.





Tra ottimismo e prudenza

Sicuramente un’ottima notizia, ma l’attenzione e le misure cautelative devono rimanere alti ora più che mai, perché basta poco per ritornare all’inferno.

Anche Crotone dovrebbe far compagnia a Trapani nella giornata di giovedì 28 maggio, dove ormai non si registrano più positivi da 27 giorni, così come in tutta la Calabria, (4 giorni senza ritorni). Sono 4 i casi in Sardegna.

Resta alta l’allerta per il Nord Italia, dove si continuano a registrare contagi. Nella giornata di mercoledì 27 maggio, si sono registrati 47 contagi a Torino e 38 a Milano, e anche qui il rischio di un ritorno rimane alto.