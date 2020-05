In Veneto il trend dei contagi da coronavirus rimane ottimo. Solo 6 positivi nelle ultime 24 ore.

Da martedì 26 maggio a mercoledì 27 maggio il Veneto ha registrato solo 6 nuovi contagi da coronavirus. Un solo decesso negli ospedali, nessuno nelle Rsa. Luca Zaia propone il territorio da lui amministrato come regione Covid free. No a test sierologici per i turisti che nei prossimi mesi visiteranno la regione.

Veneto, 6 contagi da coronavirus in 24 ore

Nel giro di 24 ore, più specificamente da martedì 26 a mercoledì 27 maggio il Veneto ha registrato solo 6 nuovi contagi di coronavirus, per un dato totale di 19.113 soggetti dall’inizio dell’epidemia.

Il bollettino della Regione aggiornato al 27 maggio continua a rincuorare: un solo decesso negli ospedali, nessuno nelle Rsa. Nei reparti Covid rimangono ricoverati 439 pazienti (15 meno di martedì 26), mentre nelle terapie intensive 36 (-2).





Covid free

Intanto il goevrnatore Luca Zaia ha chiarito come vuole comportarsi nei confronti del turismo nei prossimi mesi: “Il test sierologico ai turisti? Impensabile. Ricordo che il Veneto registra 70 mln di presenze turistiche all’anno. Stiamo studiando invece un piano per una vera ‘Regione Covid free da presentare ai turisti in arrivo nella nostra regione”.

Zaia si auspica di poter attuare misure tali da poter trasformare il Veneto nella prima regione Covid free: “Al turista assicureremo che il Veneto è una regione Covid free, grazie a tutta una serie di misure che partono dal cruscotto di biosorveglianza, e che sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti necessari: regole, sanificazione, disinfezione, distanze, una gestione del territorio, un servizio sanitario efficiente che ha in mano la situazione”.