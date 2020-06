Dichiarato morto si risveglia e inizia a parlare, il caso a Messina che vede protagonista un uomo di 70 anni.

Un uomo di 70 anni di Messina viene dichiarato morto, ma improvvisamente poco dopo si risveglia e inizia a parlare. È questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 giugno, a Pace, un borgo del capoluogo siciliano. Il 70enne vive nelle Case Popolari sulla strada che porta a Panoramica ed è stato protagonista di un episodio ancora tutto da chiarire.

I vicini di casa hanno avvisato il 112 perché dall’appartamento dell’uomo usciva acqua e la casa si stava allagando. Gli abitanti del palazzo in un primo momento hanno provato a bussare e a chiamarlo, ma senza ricevere risposta. Così hanno allertato il numero delle emergenze e i primi ad arrivare sono stati i Vigili del Fuoco che sono entrati all’interno della casa passando dalla finestra del balcone. Poco dopo sono arrivati anche i primi soccorritori che hanno visitato l’uomo.





Messina, 70enne dichiarato morto si risveglia

Secondo l’unità che ha prestato i primi soccorsi, l’anziano non dava segni di vita. Quindi è stato avvisato anche il medico legale che è arrivato sul posto e ha cominciato la sua ispezione.

A quel punto però il 70enne gli ha stretto la mano per far capire che era vivo. Nello stupore generale, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove sono ancora in corso i controlli per stabilire le sue condizioni e cosa sia successo. Un caso di morte apparente sul quale i medici si esprimeranno nel corso delle prossime ore.