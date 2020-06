Stando alla testimonianza di un uomo presente sul posto, potrebbe essere stata una distrazione a causare l'incidente che ha visto coinvolto Zanardi.

Potrebbe essere stato un errore di distrazione a causare il tragico incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi, attualmente ricoverato in terapia intensiva al policlinico Le Scotte di Siena. Secondo un testimone oculare che era presente sul luogo della tragedia infatti, l’atleta bolognese avrebbe percorso alcuni tratti del tragitto della staffetta mentre riprendeva il panorama circostante con il proprio telefonino, finendo per ben due volte nella corsia opposta alla propria.

Incidente Zanardi, l’ipotesi dell’errore

Stando a quanto riportato in esclusiva dal quotidiano Il Messaggero, il testimone oculare sarebbe un ciclista di Sinalunga che stava percorrendo il tragitto a fianco di Zanardi. Le parole dell’uomo confermerebbero l’ipotesi, circolata nelle prima ore dopo l’incidente, di un errore di distrazione da parte dell’atleta e sarebbero state inoltre confermate anche dalle riprese di un cameraman freelance presente sul luogo.

Dal filmato si noterebbe infatti uno Zanardi poco attento al tracciato da seguire, impegnato nel riprendere con il proprio telefonino il panorama circostante come confermato anche dal ciclista: “Voleva riprendere il panorama mentre correva”. Durante il percorso, l’atleta avrebbe inoltre tagliato sue curve della strada provinciale 146 senza rendersene conto, finendo con la propria handbike nella corsia opposta.



La testimonianza del ciclista

Come apparirebbe dalle riprese, nella prima curva tagliata da Zanardi non stava fortunatamente sopraggiungendo nessuno dalla corsia opposta, ma nella seconda l’atleta si sarebbe reso conto solo all’ultimo momento del mezzo pesante in arrivo e contro il quale ha in seguito impattato dopo aver perso il controllo della handbike a causa della brusca frenata effettuata.

Ai microfoni dei giornalisti il ciclista testimone oculare ha dichiarato: “Ho visto Alex planare sopra di me, schiantarsi sulla strada e poi atterrare fino a rotolare in una cunetta, sembrava come una lancia schizzata via dopo essere rimbalzato sull’oggetto colpito”.