Una raccolta fondi in memoria di Chiara Giuntoli, la giovane morta in ospedale dopo la proposta di matrimonio.

Chiara è morta in ospedale – a causa di una malattia terminale – poche ore dopo la proposta di matrimonio del suo fidanzato. Una scena ripresa da un telefonino che ha fatto il giro del web diventando virale anche oltre i confini nazionali, tanto da essere finita anche sulle pagine di giornali americani e britannici.

Adesso, per non rendere vana la lotta della giovane, è stata istituita una raccolta fondi in sua memoria.



Raccolta fondi in memoria di Chiara Giuntoli

L’idea è nata da colui il quale doveva essere il suo futuro sposo,Con un annuncio su Facebook ha pubblicizzato la, ovvero una vera e propria raccolta fondi per sostenere la ricerca nella lotta al cancro.

In poche ore si è già raggiunta una cifra importante, ma destinata ad aumentare: i 18mila euro sono solo un primo tassello. Nella pagina della raccolta fondi istituita da Edoardo si legge come Chiara fosse: “Una ragazza piena di gioia e voglia di vivere, amata da tutti. Purtroppo, 2 anni anni fa, le è stato diagnosticato un cancro al seno. Chiara non si è lasciata scoraggiare, e col suo solito sorriso si è preparata a combattere contro questo mostro, circondata dall’amore e dal supporto della sua famiglia, del suo compagno Edoardo e degli amici”.

La storia di Chiara è la stessa di migliaia di donne: “In un primo momento sembrava aver vinto la sua battaglia, e proprio in nome della ricerca e a sostegno di chi l’aveva aiutata a guarire, il 16 giugno 2019, insieme a Edoardo, aveva organizzato una partita di beneficenza in cui avevano partecipato calciatori del panorama dilettantistico toscano, con il supporto di figure rilevanti del settore come Luciano Spalletti”.





E anche in quel caso, con una partita di beneficenza, la cifra raccolta fu molto importante: “Davanti a più di mille persone, in una sera d’estate – si legge sempre nella pagina che sponsorizza la raccolta fondi in memoria di Chiara -, sono stati raccolti più di 10mila euro, devoluti poi alle associazioni A.I.R.C.

e Associazione Senologica Internazionale (Ospedale S. Chiara di Pisa). Sembrava una favola a lieto fine, ma purtroppo non tutte le storie belle finiscono con un ‘e vissero per sempre felici e contenti’. Chiara è venuta a mancare il 19 giugno 2020 a causa di improvvise complicazioni dovute a questa tremenda malattia. L’obiettivo di questa raccolta è supportare la ricerca per la lotta contro il cancro al seno, facendo in modo che la battaglia di Chiara e il suo altruismo non vadano persi”.