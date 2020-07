Il maltempo in Italia fa paura al nord: allagamenti e alberi sradicati. Altro che estate per il primo weekend di luglio.

Un’Italia che viaggia a due velocità, anche per quanto concerne il clima. Se al sud e nelle Isole il weekend dovrebbe essere esclusivamente soleggiato – seppur con qualche abbassamento di temperatura – lo stesso non si può dire del nord Italia.

Perché quanto accaduto venerdì 3 luglio, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, non è passato inosservato: un maltempo da incubo per tre delle zone più colpite, tra le altre cose, dal Coronavirus.

Alberi sradicati, pioggia e vento a macchia di leopardo in tutta la provincia#Maltempo, gravi danni: #temporali e

e #grandine, a rischio i raccolti.

Ieri sera caduti fino a 60 millimetri di #pioggia, colpite soprattutto le zone di #Tortona e #Novi pic.twitter.com/stkHCrrzOu — ColdirettiAL (@ColdirettiAL) July 4, 2020



È un 2020 che fatica a portare buone notizie. Come nel caso di Milano dove durante tutta la notte del 3 luglio il maltempo ha fatto registrare gravi danni in città: allagamenti, alberi sradicati, tetti pericolanti.

Inoltre, come spesso accade in questi frangenti, è scattata l’allerta per una possibile esondazione del Seveso.

#Maltempo #4luglio, più di 180 interventi effettuati nella notte nelle province di #ReggioEmilia #Bologna e #Ferrara: a Bazzano (BO) soccorsi alcuni automobilisti bloccati nelle auto. Nel filmato l’evacuazione di una famiglia da un’abitazione invasa dall’acqua [8:30 #4luglio] pic.twitter.com/j123kdR8UN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 4, 2020

Maltempo in Italia venerdì 3 luglio

Ma i problemi più grossi, a causa del maltempo, si sono registrati in Piemonte dove nel pomeriggio del 3 luglio solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio per due persone.

A causa di una violenta grandinata, infatti, ad Asti due persone sono rimaste intrappolate e messe in salvo dai pompieri con un gommone. Danni anche ad Alessandria mentre spaventosa la picchiata a Cuneo delle temperature: dal mattino al pomeriggio, infatti, si sono persi ben dieci gradi.



Per tornare alla Lombardia, invece, il maltempo ha causato danni non solo nella città di Milano: paura anche a Magenta (in provincia) e nel cremasco e bresciano. Qui, infatti, si segnalano alberi sradicati. Fortunatamente, però, nessun ferito. Insomma, un inizio luglio da dimenticare a causa del maltempo che ha colpito l’Italia.