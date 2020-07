Rapporto intimo in pubblico, la polizia interviene e li multa per 20mila euro: la notte di passione a Mestre.

Due giovani amanti di Mestre, in provincia di Venezia, hanno ceduto alla passione e hanno avuto un rapporto intimo in pubblico, davanti alle vetrine dei negozi chiusi. È accaduto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio in zona Bissuola.

L’atto è stato notato da alcuni passanti che hanno avvisato le autorità e ripreso dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali. Le immagini dei due, lui trentenne lei ventenne, tolgono ogni dubbio in merito al loro operato e anzi alimentano l’ipotesi della preintenzionalità dato che il ragazzo ha il volto coperto da una maschera.

Mestre, rapporto intimo in pubblico

Per quanto la coppia abbia cercato di prestare attenzione ai passanti, qualcuno li ha notati e filmati con il telefonino, mentre altri hanno pensato di avvisare le forze dell’ordine che sono prontamente arrivate sul posto. I due ragazzi sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico e multanti per 20 mila euro. La performance amorosa provocatoria e spinta costerà loro molto cara.

I precedenti

Episodi di questo tipo sono diventati sempre più frequenti negli ultimi tempi, in tutta Italia. Una coppia a Salerno a metà giugno era stata presa a sassate dai bagnanti mentre era intenta ad avere un rapporto intimo in pieno giorno in spiaggia. Durante il lockdown, un trio di amanti era solito invece avere rapporti all’aperto a Rimini e poi postare su internet il video delle loro performance.

In tutti questi casi le persone sono state identificate e sanzionate.