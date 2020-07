Un turista milanese è risultato positivo al coronavirus mentre si trovava in vacanza ad Ostuni: tamponi e isolamento per i contatti stretti.

Un turista milanese che sta trascorrendo le vacanze estive ad Ostuni è risultato positivo al coronavirus e si trova ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante non manifestasse alcun sintomo dell’infezione ma si fosse recato in Pronto Soccorso per problemi neurologici, il tampone ne ha diagnosticato la positività.

Turista milanese positivo a Ostuni

I protocolli sanitari prevedono infatti l’effettuazione di test prima di ogni ricovero. Così, pur non presentando né tosse né febbre, mentre era in sala d’attesa ha ricevuto l’esito del tampone che confermava la contrazione del virus. I medici lo hanno dunque ricoverato nel reparto di Malattie Infettive che da giugno era Covid free dopo aver ospitato decine di pazienti infetti durante i mesi caldi della pandemia.

L’uomo era arrivato qualche giorno prima al meridione ed era ospite presso una struttura alberghiera in quel di Ostuni. Come previsto dalle norme, il dipartimento Prevenzione della Asl di Brindisi ha attivato tutte le procedure per individuare i contatti stretti. Si tratta sia dei familiari in vacanza con lui e sia delle persone con cui ha avuto rapporti durante il soggiorno.

Tutti soggetti che saranno sottoposti a tampone e messi in isolamento.

Le autorità sanitarie non hanno ancora inserito il caso positivo nella banca dati regionale che non risulta quindi nell’ultimo bollettino del dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia. Figurerà dunque nel bilancio dei casi positivi di mercoledì 8 luglio 2020.