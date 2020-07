Dal Bangladesh con test falsi ma in realtà positivi al Coronavirus: la storia di 600 persone introvabili.

Brutta gatta da pelare per l’Italia in merito alla lotta al Coronavirus. Mentre il Ministro Speranza cerca di giocare in “difesa” chiudendo immediatamente i collegamenti con il Bangladesh, la notizia che viene rilanciata nell’edizione cartacea de Il Messaggero di mercoledì 8 giugno farebbe dormire sonni tutt’altro che tranquilli: nel Bel Paese, infatti, ci sarebbero 600 positivi introvabili arrivati proprio dal Bangladesh con presunti test falsi.

I controlli sui voli dal Bangladesh sono stati effettuati solo da questo lunedì 6 giugno, riscontrando ben 36 positivi. Dato che i collegamenti sono stati ripristinati da più di qualche giorno con Dacca, la Regione Lazio stima che in giro per l’Italia possano esserci ben 600 positivi introvabili entrati nel Paese nelle ultime settimane.

Coronavirus, dal Bangladesh con test falsi?

La maggioranza dei passeggeri arrivati da Dacca ha come destinazione finale Roma e la Regione Lazio, ma una parte è invece diretta in Romagna, in riviera, per lavorare nei ristoranti e negli hotel, settore nel quale questa comunità è molto apprezzata. Inoltre, folto anche il gruppo di commercianti. Uno dei più recenti focolai, quello del ristorante di Fiumicino, è esploso proprio per un dipendente tornato dal Bangladesh.

Insomma, un esercito di lavoratori che potrebbero portare con sé il Coronavirus: e secondo la Regione Lazio potrebbero essere arrivati dal Bangladesh superando i controlli con test falsi.