Un treno della linea Roma-Sulmona ha impattato contro dei blocchi di marmo posti sui binari. Per fortuna non si registrano feriti.

Sui binari della linea ferroviaria Roma-Sulmona, nei pressi di un campo rom, la squadra di emergenza ha tolto dei blocchi di marmo e una panchina di ferro che hanno rischiato di far deragliare il treno. Il treno ha impattato violentemente contro la panchina, ma per fortuna il macchinista è riuscito a tirare il freno d’emergenza, evitando la tragedia.

La linea ha subito un ritardo di oltre 150 minuti.

Blocchi di marmo su binari della Roma-Sulmona

Nel pomeriggio di venerdì 10 luglio si è sfiorata la tragedia in seguito al violento impatto causato dallo scontro tra il treno della linea Roma-Sulmona e alcuni blocchi di marmo e una panchina di ferro piazzati sui binari. Nei pressi di quei binari, all’altezza di Salone, sorge un campo rom. Verso le 17.20 il macchinista non ha potuto evitare l’impatto con sui binari, riuscendo però ad attivare in tempo i freni d’emergenza.





Tragedia sfiorata

La squadra di emergenza ha provveduto alla rimozione dei blocchi e del materiale rinvenuto sui binari. La Polfer indaga sull’incidente, e nel frattempo ha acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per trovare i responsabili che saranno accusati di interruzione di pubblico servizio.

Attualmente non risultano feriti. Tutti i treni diretti a Pescara hanno subito ritardi di oltre 150 minuti, e molti regionali sono stati cancellati. Dai primi rilevamenti sembra un atto doloso, vista la dinamica dell’incidente. Nonostante gli investimenti fatti per garantire la sicurezza nei ditorni della stazione, sembra che qualcuno sia riuscito a comunque a creare disagi, scavalcando le barriere e piazzando i blocchi sui binari in tutta semplicità.