Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi venerdì 17 luglio 2020.

Come di consueto gli amministratori locali hanno comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a venerdì 17 luglio 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 55 casi positivi e 3 decessi in più.