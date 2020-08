Si trovavano tutti in quarantena precauzionale gli 83 migranti fuggiti da un centro di accoglienza a Campomarino, in provincia di Campobasso.

Sarebbero 83 i migranti fuggiti da un centro di accoglienza a Campomarino, in provincia di Campobasso, dove erano stati sottoposti a quarantena precauzionale in attesa di esami più approfonditi per accertare la loro positività o meno al coronavirus. I migranti, arrivati nel centro d’accoglienza soltanto due giorni fa, erano infatti risultati tutti negativi a un primo esame ma durante la notte tra il 2 e il 3 agosto sono riusciti a fuggire e a far perdere le proprie tracce nel territorio circostante.

Sull’accaduto stanno al momento indagando gli agenti del commissariato di Termoli.