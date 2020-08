Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: la situazione del coronavirus in Italia.

Stando agli ultimi dati relativi all’emergenza coronavirus diffusi dal Ministero della salute nel bollettino del 17 agosto, in Italia aumentano le persone ricoverate in condizioni gravi che ricedono la terapia intensiva. In ospedale infatti sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore, mentre le persone in terapia intensiva passano da 56 a 58.

Sono 109 in più di ieri invece i soggetti in isolamento domiciliare. In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (212).

In calo, invece, il numero dei nuovi positivi nella giornata del 17 agosto. Sono stati 320 i nuovi positivi, 59 in meno rispetto al giorno precedente.

In diminuzione però anche i tampone 30.666, seimila in meno rispetto al giorno precedente. Costante il numero dei morti: 4.





Tra le regioni italiane che stanno registrando un netto aumento dei contagi troviamo poi la Sicilia, dove l’indice di contagio è il peggiore in Italia con un netto aumento di ricoveri tra i giovani, dai 20 ai 35 anni, anche in terapia intensiva, di cui alcuni molto gravi, con seri problemi alla circolazione sanguigna e all’apparato respiratorio.

Era da inizio aprile che non si assisteva ad un aumento così marcato dei casi in una settimana: dall’1 all’8 agosto erano stati 126, dall’8 al 15 ben 303, con 677 attualmente positivi. Vero, per oltre la metà dei casi si tratta di migranti, ma si tratta comunque di un aumento piuttosto marcato rispetto a qualche tempo fa. L’attenzione deve dunque rimanere alta, proprio in un momento così delicato: sottovalutare la situazione attuale potrebbe comportare grandi ripercussioni nel prossimo autunno.