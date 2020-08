Diverse persone sono rimaste ferite su un treno deragliato a Carnate, in provincia di Monza e Brianza: iniziate le operazioni di soccorso.

Verso le 12 di mercoledì 19 agosto 2020 un treno della linea Lecco-Milano è deragliato nei pressi della stazione di Carnate-Usmate (provincia di Monza e Brianza) causando il ferimento di almeno tre persone. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e due elisoccorsi.

Treno deragliato a Carnate

Stando alle prime informazioni le carrozze interessate dall’incidente sarebbero le prime quattro di testa in cui oltre al macchinista e il capotreno era presente anche un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire. Ignoto al momento se fosse l’unico presente nella parte di convoglio che come si nota dalle immagini si è rovesciato invadendo anche la strada. Un muretto della stazione è infatti stato danneggiato dal treno che si è riversato fuori controllo.

Immediata la chiamata ai soccorsi che sono tempestivamente giunti con cinque ambulanze, due elicotteri e tre automediche in codice rosso. Insieme ai soccorritori sono arrivati anche i Carabinieri di Monza e la polizia ferroviaria di Milano con i Vigili del Fuoco per aiutare ad estrarre i coinvolti dalle carrozze. Allertata anche la Rete Ferroviaria Italiana.

Secondo quanto trapelato le tre persone rimaste ferite non sarebbero gravi e si sta cercando di capire se vi siano altre persone coinvolte oltre a loro.

Ignoto per il momento la causa scatenante del deragliamento del mezzo, in corso di valutazione da parte delle autorità. Trenord si è limitata rendere noto che “il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate e la circolazione è interrotta tra Monza e Carnate“. Si stimano ritardi di almeno 60 minuti.