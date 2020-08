A San Giovanni in Persiceto un rottweiler ha azzannato gemelli di 6 anni, trasportati in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Uno è grave.

Una vicenda drammatica arriva da San Giovanni in Persiceto: un rottweiler scappa da casa e azzanna due gemelli di 6 anni. Per loro è stato necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Un bimbo versa in gravi condizioni.

Il fratellino, fortunatamente, pare abbia riportato ferite più lievi.

Rottweiler azzanna due gemelli

Dopo la notizia di padre e figlio aggrediti da un pitbull ad Avellino, dal Bolognese arriva un caso simile: il rottweiler dei vicini si è allontanato da casa e ha azzannato due gemelli.

L’aggressione si sarebbe verificata in via Sasso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.

Immediato l’arrivo del 118 per soccorrere i due bambini. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, ad aggredire i due fratellini sarebbero stati due cani. Quest’ultimi pare siano scappati dalla casa dei proprietari, aggredendo poco dopo i bambini che stavano giocando in un’abitazione poco distante. I due si trovavano insieme ai nonni all’esterno della propria casa.



È stato necessario soccorrere anche il nonno dei bambini e il proprietario dei cani, che hanno tentato di allontanare gli animali per salvare i due gemelli, subito trasportati in ospedale. Uno è arrivato in codice 3 (cioè in condizioni più gravi) e l’altro con codice 1. Il nonno, 70 anni, e il proprietario dei cani, solo tre anni più giovane, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale con codice 2.