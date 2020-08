Costa Smeralda: positivi sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo. Il locale ha sempre osservato le norme di sicurezza.

Il Covid non risparmia neanche il Billionaire di Flavio Briatore. Sei dipendenti del noto locale di Porto Cervo sono risultati positivi. I soggetti in questione sono attualmente in autoisolamento. Si attendono le disposizioni da parte dell’unità crisi sanitaria del Nord Sardegna dopo le direttive del direttore Roberto Pretto.

Questi ha provveduto a informare il personale del locale: cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sicurezza e barman. Come fa sapere Giuseppe Scarpa del Messaggero, attualmente solo poche persone hanno effettuato il tampone. Di conseguenza non è dato sapere se altri dipendenti del Billionaire siano effettivamente positivi.

Covid al Billionaire: norme di sicurezza rispettate

Eppure, il Billionaire si è sempre impegnato a far rispettare qualsiasi norma di sicurezza possibile e immaginabile per prevenire il contagio da coronavirus.

Il locale ha sempre effettuato la misurazione della temperatura, ha preteso l’utilizzo delle mascherine, fino a effettuare il dimezzamento degli ospiti a cui era permesso entrare all’interno della struttura.





Incerte le origini del contagio

Non è ancora chiaro come il coronavirus si sia diffuso all’interno del Billionaire.

La fonte potrebbe essere un gruppo di pazienti asintomatici, oppure dei lavoratori stagionali inviati al Billionaire da un’agenzia privata, per esigenze di ulteriore manodopera nel periodo compreso dall’1 al 22 agosto. Infatti, lo stesso locale extralusso aveva richiesto un surplus di lavoratori ad un’agenzia specializzata nella fornitura di personale ai locali della Sardegna, come camerieri, barman e lavapiatti.