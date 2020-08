L'Oms spera di sconfiggere il coronavirus in due anni.

L’Oms ha una grande speranza, quella di sconfiggere il coronavirus in due anni. Siamo in un momento di grande tensione perché purtroppo i casi di Covid stanno aumentando in tutto il mondo. La crescita di questi casi sta portando a prendere delle nuove decisioni con lo scopo di contenere i contagi, per questo le mascherine sono tornate obbligatorie in alcuni orari, le discoteche sono state chiuse e si teme per la riapertura della scuola.

Secondo l’Oms, inoltre, il vaccino non è più una sicurezza.

L’Oms sul coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha svelato che sperano di “fermare la pandemia in due anni”. Si tratta più di una speranza che di una certezza scientifica. Tedros ha voluto ricordare che l’influenza spagnola, precedente pandemia avvenuta nel 1918, è durata proprio due anni.

“Nella nostra situazione attuale con più tecnologia, ovviamente con più connettività, il virus ha maggiori possibilità di diffondersi, può muoversi velocemente. Ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e le conoscenze per fermarlo” ha affermato.





“Nessun Paese può cavarsela fino a quando non avremo un vaccino contro il Covid-19.

Sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile. Ma non c’è alcuna garanzia che avremo un vaccino e anche se lo dovessimo avere, non porrà fine da solo alla pandemia” ha spiegato Ghebreyesus. Non ci sono molte certezze riguardo questa situazione di emergenza, ma la speranza è quella che nell’arco di massimo due anni tutto vada a svanire e che finalmente il virus verrà sconfitto.