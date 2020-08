Traghetto bloccato per Coronavirus nel porto di Genova. A bordo 468 passeggeri di ritorno da Barcellona, Spagna.

Bloccato traghetto per Coronavirus nel porto di Genova. Sembra che a bordo del Majestic, appartenente alla flotta della compagnia Grandi Navi Veloci, ci sia un sospetto caso positivo. L’imbarcazione arriva da Barcellona, Spagna, e questa mattina ha attraccato nel capoluogo ligure.

Traghetto bloccato per sospetto Coronavirus

Il sospetto contagiato ora è sotto controllo degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera in attesa di eseguire il tampone che ne accerterà o meno la presenza di Coronavirus. I 468 passeggeri a bordo del traghetto sono rimasti bloccati per oltre 5 ore, nessuno aveva l’autorizzazione a scendere sino all’esito del test.

Fortunatamente hanno potuto tutti usufruire del servizio bar e di acqua fresca, nell’attesa. “Ultimate le procedure richieste, le autorità sanitarie hanno dato il via libera allo sbarco“, questo l’ultimo aggiornamento sulla situazione da parte della compagnia Grandi Navi Veloci.

Potenziati i controlli a causa del Coronavirus

Nelle ultime 24 ore, la Spagna si attesta come uno dei Paesi europei con più casi di Coronavirus, dal 12 agosto 2020 è obbligatorio presentare un test negativo prima di arrivare in Italia. Questo va fatto nelle ultime 72 prima dello sbarco oppure non appena ciò avviene, secondo l’ordinanza emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Aumenta l’attenzione per via del turismo italiano e dell’aumento dei contagi, per questo motivo la Regione Lazio ha diffuso il seguente messaggio in una nota: “Tutti i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare la rilevazione”.