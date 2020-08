Abbandonati in camera perchè positivi al covid: il racconto di una famiglia nel resort della Maddalena.

Continuano a trapelare le storie dei molti, tra vacanzieri e operatori turistici, costretti alla quarantena nel resort della Maddalena, diventato un focolaio da covid. Gli esiti dei tamponi parlano in tutto di 26 positivi, 25 dei quali dipendenti della struttura è una turista, una donna che, dal giorno del riscontro, è stata isolata e abbandonata con la sua famiglia (composta da lei, il marito e tre figli di 10, 7 e 5 anni) in una camera d’albergo.

A riportare le loro loro storia è il Corriere della Sera che riferisce di come la famiglia venga in questo momento privata di comunicazione e assistenza medica. Qualcuno porta loro del cibo e delle bottiglie d’acqua, ma, stando alle loro dichiarazioni, solo nelle ultime ore sarebbe loro stato consegnato un tavolo su cui poter far mangiare i bambini. “Ci hanno abbandonati – ha detto il marito della donna risultata positiva – Amo la Sardegna, ci vengo da sempre, ma credo che non ci tornerò più”.

Abbandonati al covid nel resort della Maddalena

Lo scenario descritto dall’uomo è quello di una grande confusione: “Dopo 4 giorni i bambini non ce la fanno più, dicono che vogliono tornare a casa. Ho chiesto un supporto medico ma la dottoressa del resort non può visitarci perché non ha i dispositivi di protezione. Ho chiamato i carabinieri, si sono detti dispiaciuti ma non è di loro competenza.

Allora ho chiamato il 118 ma non compete neanche a loro. Mi hanno dato 30 numeri di telefono, non so neanche chi ho chiamato”.





“A un certo punto – conclude il papà di famiglia – l’Ats mi ha passato il centro di igiene mentale della Maddalena.

Io non ho bisogno di parlare al telefono ma di qualcuno che venga a parlare con i bambini”.