Roberto Burioni bacchetta verbalmente Massimo Boldi, attore comico che per mesi ha assecondato le teorie negazioniste sul covid.

Il famoso virologo Roberto Burioni ha risposto al post provocatorio pubblicato dall’attore Massimo Boldi in cui si schierava con i negazionisti e complottisti del coronavirus: “Non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti“.

Burioni a Boldi: “Deve pesare le parole”

Si accende la querelle a distanza tra il virologo Roberto Burioni e Massimo Boldi, famoso attore comico italiano. Da mesi l’attore milanese sui social networks si schiera con le teorie negazioniste del coronavirus, ma dopo settimane di silenzio, arriva la risposta dello scienziato: “Non fa ridere. Chi è un personaggio famoso e amato dal pubblico deve pesare con attenzione le parole su argomenti così importanti per la salute di tutti“.





Contro il potere

Boldi non ha mai usato perifrasi per esprimere il suo dissenso nei confronti delle misure anticovid imposte in questi mesi. “Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene“, scrive in un post recente. “I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più.

Il popolo ha paura teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Hill (personaggio di fantasia protagonista di molte avvenute western)”. Non fidandosi della scienza, il comico meneghino conclude il post affidandosi a Dio che ritiene “L’unico in grado di salvarci dalla pandemia”.