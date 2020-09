Un uomo di cui non sono ancora chiare le generalità è stato travolto da un treno in transito presso la stazione di Zagarolo, in provincia di Roma.

Tragedia a Zagarolo, in provincia di Roma, dove intorno alle ore 12 del 3 settembre un uomo è stato travolto da un treno in transito nella stazione locale, rimanendo gravemente ferito agli arti inferiori. L’individuo, di cui ancora non sono note le generalità, è stato subito trasportato in ospedale dagli uomini del 118 ma al momento la prognosi rimane ancora riservata.

Immediata anche l’interruzione della circolazione ferroviaria, con ritardi di 75 minuti sulla linea Roma-Cassino.





Uomo travolto da un treno a Roma

Una volta accortosi dell’investimento, il macchinista del treno ha subito fermato il convoglio facendo scendere tutti i passeggeri che in seguito hanno proseguito il proprio tragitto con mezzi sostitutivi.

Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono inoltre giunti anche gli uomini dei vigili del fuoco e della Polizia ferroviaria, questi ultimi col compito di chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente.

Al momento non è infatti da escludere alcune ipotesi circa la causa della tragedia, nemmeno quella del tentativo di suicidio da parte dell’uomo.

Lo stesso, che ha subito gravissime ferite agli arti inferiori, rimane peraltro ancora senza generalità, non avendo con se alcun documento utile a identificarlo.

Ritardi nella circolazione

Le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente comportato uno stop prolungato del traffico ferroviario, con la cancellazione di ben due treni regionali sulla linea Roma-Cassino e ritardi anche di 75 minuti per altri convogli. Nel primo pomeriggio tuttavia la circolazione dei treni è gradualmente ripresa, scongiurante così eventuali disagi per i passeggeri.