La presidente di Fininvest e Mondadori Marina Berlusconi è risultata positiva al coronavirus.

Dopo Silvio, Luigi e Barbara, anche Marina Berlusconi è risultata positiva al coronavirus: lo ha appreso l’Ansa ed è stato confermato da ambienti a lei vicini. Secondo le medesime fonti la presidente di Mondadori sarebbe asintomatica e starebbe continuando a lavorare da casa mentre osserva l’isolamento.

Avuta conferma della positività del padre e dei fratelli, la figlia del Cavaliere aveva effettuato diversi tamponi, tutti risultati negativi. L’ultimo, a cui si è sottoposta nel primo fine settimana di settembre, ha però dato un esito diverso evidenziando che anche lei aveva contratto l’infezione. Come prevede il protocollo vigente, Marina dovrà quindi rimanere in quarantena fino a quando due test consecutivi non confermeranno la sua negativizzazione.

La presidente di Fininvest, che si era già isolata dopo che il padre era risultato positivo, trascorrerà questo periodo nella propria abitazione milanese. Continuerà comunque a svolgere il proprio lavoro da remoto. Mentre si vagliano tutte le possibili ipotesi sull’origine del contagio nella famiglia Berlusconi, non è noto se anche altri membri, protetti dalla privacy, abbiano contratto il coronavirus.

Solo pochi giorni prima, secondo quanto riportato dal Messaggero, Marina si sarebbe sfogata al telefono con un’amica per non essere riuscita a trattenere il padre in Provenza dove nei mesi caldi dell’epidemia lo aveva protetto dal rischio contagio. Dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna, quest’ultimo ha invece preso l’infezione che lo ha costretto ad un ricovero precauzionale al San Raffaele.