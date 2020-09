Come ogni mattina si stava recando a lavoro ma lo schianto contro un albero le è stato fatale: Raffaella Franciullo è morta a 45 anni.

Addio a Raffaella Franciullo, 45enne morta in un incidente stradale avvenuto a Canzo mentre si stava recando a lavoro. Mentre si indaga sulle cause del sinistro, il comune in cui risiedeva si accinge a darle l’ultimo saluto.

Sposata e madre di una ragazza, intorno alle 9:30 di lunedì 7 settembre la donna stava percorrendo via Monte Barzaghino in direzione Erba quando improvvisamente la sua Fiat Panda è andata fuori strada e si è schiantata contro un albero. Gli agenti della Polizia locale di Canzo sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Le ipotesi in campo sono che Raffaella abbia perso il controllo del mezzo, magari perché la pioggia aveva reso scivoloso l’asfalto, o che abbia accusato un malore che le ha impedito di mantenere la lucidità necessaria.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estratto il suo corpo dall’abitacolo, accartocciato su se stesso dopo lo schianto.





I sanitari del 118 però non hanno potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto.

Per capire meglio cosa sia successo e perché la sua auto sia uscita dalla strada, il magistrato di turno della procura di Como, Pasquale Addesso, ha già disposto l’autopsia. Soltanto questo esame potrà infatti chiarire la reale causa del decesso della donna, residente ad Asso.