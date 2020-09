Incidente stradale mortale nelle strade di Mirano: la vittima è un giovane di soli 23 anni.

Un ragazzo di soli 23 anni è morto tragicamente nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 Settembre. L’ennesimo incidente stradale con conseguenze mortali è avvenuto intorno alle 3.15 del mattino in via Scaltenigo a Mirano, comune della città metropolitana di Venezia.

La giovane vittima sarebbe rimasta intrappolata all’interno della sua auto.



Sul posto si sono immediatamente precipitate le forze dell’ordine per cercare di ricostruire le esatte cause dell’incidente. In base ad una prima ricostruzione, per ragioni ancora da accertare, il 23enne avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Opel Agila, finendo in un piccolo, contro il terrapieno di cemento dell’ingresso di un’abitazione.

In seguito allo sbandamento la vettura si sarebbe ribaltata, finendo ruote all’aria, con l’abitacolo schiacciato. Oltre ai Carabinieri sul luogo del sinistro sono giunti i pompieri di Mira, comune poco distante.





Incidente stradale a Mirano

I Vigili del Fuoco hanno subito soccorso il ragazzo ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi effettuati dai soccorsi, non c’è stato niente da fare.

Il personale medico del Suem, infatti, ha dovuto dichiarare il decesso del 23enne. I Carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso per cercare di fare la massima chiarezza sulle cause che hanno portato a questa ennesima tragedia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate per diverse ore, terminando solamente alle prime luci dell’alba.

