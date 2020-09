Le forze dell'ordine hanno tratto in arresto un uomo per atti osceni in luogo pubblico.

Si è masturbato dinanzi a due fidanzati a cui ha rivolto parole oscene. L’episodio è accaduto a Napoli, in piazza Plebiscito. Un uomo è stato arrestato lo scorso 12 settembre in seguito all’intervento dei militari del raggruppamento Campania in pattuglia per l’operazione “Strade Sicure”.

La coppia, dopo aver assistito agli atti osceni, si è infatti rivolta ai militari che si trovavano da quelle parti. L’uomo è stato bloccato, identificato e posto in stato di fermo.

Napoli, fa autoerotismo davanti a fidanzati

Un uomo si è masturbato dinanzi a una coppia di fidanzati. Nel corso degli atti osceni, l’uomo, un cittadino italiano, avrebbe rivolto ai due ragazzi frasi volgari. Bloccato dai militari, il soggetto è stato identificato e posto in stato di fermo.

Dalle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine è emerso che l’individuo fosse in possesso di materiale pornografico e di diversi cellulari. Nel corso della convalida del fermo, mentre arrivava la polizia, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dai militari che lo hanno consegnato alle forze dell’ordine. Il soggetto è stato dunque arrestato per ricettazione e atti osceni in luogo pubblico.

Un episodio simile verificatosi a Posillipo

Da ricordare come in tempi recenti un episodio simile a quello raccontato in questo articolo, si sia verificato a Posillipo. Presso tale quartiere un 25enne del Bangladesh è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Per la precisione, gli atti osceni si sarebbero verificati in spiaggia. Alcuni passanti avevano avvisato gli agenti di pattuglia che un uomo girava tranquillamente nudo tra i bagnanti, bambini inclusi, rifiutandosi di allontanarsi nonostante gli fosse stato chiesto di farlo.

All’arrivo della polizia, il ragazzo ha spintonato un agente, cercando di mettersi in salvo in acqua per poi raggiungere una spiaggia vicina, ma è stato infine bloccato.