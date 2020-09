Le scuole di Castellammare di Stabia non apriranno il 24 settembre come nel resto della Campania ma l'1 ottobre.

Il sindaco di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, le scuole riapriranno soltanto l’1 di ottobre. Essendoci troppi casi di coronavirus nella città, si è preferito rimandare l’inizio della didattica in presenza per evitare focolai poco dopo il rientro.

Scuole a Castellammare di Stabia riaprono l’1 ottobre

Gli studenti del suddetto comune torneranno dunque in classe una settimana dopo rispetto ai ragazzi del resto della Campania. Una regione in cui gli istituti riaprono già in ritardo rispetto al resto del paese: il governatore Vincenzo De Luca ha infatti stabilito di far tornare bambini e adolescenti sui banchi di scuola il 24 settembre, dopo le elezioni regionali e il referendum.

Una decisione, quella del primo cittadino di Castellammare Gaetano Cimmino, presa alla luce di un aumento dei contagi in città. Nei primi giorni di settembre si è arrivati a contare anche 11 casi positivi in una sola giornata tra cui anche due bambini. Ad annunciare il rinvio del rientro a scuola è stato lui stesso tramite un lungo post su Facebook.

Cimmino ha spiegato che, per assicurare l’avvio delle lezioni in assoluta sicurezza con un’organizzazione logistica accurata in ogni minimo dettaglio, ha accolto le istanze dei dirigenti scolastici. Costoro, ha sottolineato, avevano espresso unanimemente il desiderio di rimandare l’inizio della didattica in presenza per assicurare una maggiore sanificazione dei locali. Soprattutto in virtù della tornata elettorale che fino al 21 settembre coinvolgerà le strutture scolastiche per le votazioni. “È una mia assoluta priorità garantire la tutela della salute di tutti i cittadini, degli studenti e di tutto il personale scolastico che si appresta ad iniziare le attività didattiche in questo momento così delicato“, ha concluso.