Le foto dell'auto di Viviana Parisi distrutta dopo l'incidente; l'avvocato: "Impatto fortissimo".

Nicodemo Gentile, avvocato di Luigino Parisi, papà di Viviana e nonno di Gioele, ha postato sul suo profilo Facebook le foto dell’incidente avvenuto nella galleria Turdi prima che la dj e il figlio morissero nei boschi poco distanti boschi di Caronia.

Il legale scrive: “L’urto tra i mezzi è stato importante”, quasi a voler screditare coloro che invece ritengono che il decesso della donna e del figlio non sia dipeso dal sinistro in auto. Le foto mostrano la fiancata della vettura completamente schiacciata e la ruota, priva di gomme, ridotta al solo cerchione. In condizioni analoghe sembra essere anche il furgoncino in cui invece viaggiavano le altre persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Viviana Parisi, l’avvocato sull’incidente

Dagli esami effettuati sui mezzi incidentati è emerso che l’urto sarebbe stato, verosimilmente, tanto violento da causare lesioni gravi nel piccolo Gioele.

Anche se all’interno della utilitaria non sono state rilevate macchie di sangue, non si esclude dunque che il piccolo – che non era assicurato al seggiolino – possa aver riportato anche gravi lesioni interne. “Ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente – scrive ancora l’avvocato Gentile – diventa indispensabile per capire alcune condotte successive al fatto”.

Intanto, i dati dal cellulare di Viviana Parisi e dal tablet in uso alla famiglia, sono stati copiati e congelati in attesa che vengano esaminati dallo psichiatra forense, Massimo Picozzi, a cui il procuratore Angelo Cavallo ha dato l’incarico di eseguire l’autopsia psicologica di Viviana Parisi. Anche questa perizia sarà importante ricostruire “condotte successive al fatto”.