Sono 23 gli agenti positivi e circa 130 quelli in isolamento collegati al focolaio sviluppatosi nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Continuano ad aumentare i casi positivi di coronavirus legati al focolaio sviluppatosi nel carcere Pagliarelli di Palermo. Il numero degli agenti contagiati è salito a 23 mentre quello dei colleghi in isolamento in attesa di tamponi a circa 130.

Focolaio di coronavirus al carcere Pagliarelli

Cifre che potrebbero crescere ancora mano a mano che l’azienda sanitaria provvederà a testare anche i poliziotti ora in quarantena nonché i loro contatti stretti. Uno dei nuovi casi di positività emersi è relativo ad un agente penitenziario del carcere Ucciardone che nei giorni precedenti aveva incontrato i colleghi contagiati del Pagliarelli. Nella sezione interna in cui lavora vi sono circa 90 detenuti.

La direttrice di quest’ultima struttura Giovanna Re ha annunciato che sono in corso gli accertamenti sugli altri lavoratori del suo reparto.

I primi 50 tamponi hanno dato esito negativo e si attendono ora i risultati di altri 50 test. Ha rassicurato che l’agente sta bene e che gli ambienti interessati sono già stati sanificati. “Bisognerà solo continuare ad adottare a scopo precauzionale misure quali il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e la costante igienizzazione“, ha aggiunto.

Intanto il cluster del Pagliarelli ha avuto delle ripercussioni anche sull’attività del Tribunale. Un giudice per le indagini preliminari ha dovuto rinviare un processo in cui sono coinvolti 40 detenuti per traffico di sostanze stupefacenti perché, tra positivi e isolati, non c’erano agenti della polizia penitenziaria che potevano portarli in aula per prendere parte all’udienza.