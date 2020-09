Regione Lombardia ha reso noto il numero di casi positivi, morti e guariti da coronavirus registratisi sabato 19 settembre 2020.

Gli amministratori regionali hanno diramato il bilancio dei nuovi contagi da coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 19 settembre 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 243 casi positivi, 9 decessi e 326 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 104.547 contagi, 16.917 morti e 78.695 guariti (di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti).

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 19 settembre

Tra i 243 nuovi casi registrati in Lombardia, 29 sono “debolmente positivi” e 10 a seguito di test sierologico. 36 i pazienti ricoverati in terapia intesiva (+4 nelle ultime 24 ore). I ricoverati non in terapia intensiva sono 271 (-13).

Assieme ai dati generali della regione sono stati diffusi anche quelli relativi alle singole province, che continuano a seguire un’evoluzione stabile in continuità con i giorni precedenti.

In particolare, la provincia con il maggior incremento resta Milano (+89, di cui 36 a Milano città). Seguono le province di Brescia e Monza e Brianza, con 37 casi registrati nelle ultime 24 ore.

A Pavia si contano 14 nuovi casi. Solo il giorno precedente, venerdì 18 settembre, è risultata la provincia più colpita dopo Milano.

#LNews si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+326). Elevato il numero di tamponi effettuati

(21.721). Sono 243 i casi positivi per una percentuale pari all’1,11%. Approfondimenti 👉https://t.co/5esKKdwhCW pic.twitter.com/p4FdUiyj8P — Regione Lombardia (@RegLombardia) September 19, 2020

Numero leggermente inferiore nella provincia di Varese (+12) e in quella di Bergamo (+11). Seguono Como, con 9 casi in più, e Lecco (+8). 5 contagi in più nella provincia di Mantova, 4 in quella di Sondrio, 3 a Lodi e 2 a Cremona.

Nella giornata di oggi nessuna provincia ha registrato zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore.