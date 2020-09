Le condizioni di Daniela Mele, giornalista 36enne ricoverata per covid a Bari sono migliorate, come dimostra il post di ringraziamento sui social.

Migliorano le condizioni di salute di Daniela Mele, la giornalista 36enne ricoverata al Policlinico di Bari a causa del covid. Dopo giorni attaccata al respiratore, la donna è tornata a respirare autonomamente. In un post su Facebook, la giornalista ringrazia medici e infermieri che la controllano giorno e notte.

Bari, migliora la 36enne ricoverata

Ottime notizie dal Policlinico di Bari: Daniela Mele, la giornalista 36enne ricoverata per covid presenta notevoli miglioramenti nelle condizioni di salute. La donna è tornata a respirare autonimamnete, dopo giorni in cui è stat necessario l’utilizzo del ventilatore polmonare.

In un post su sul suo profilo Facebook, la giornalista, fotografa e madre di due bimbe ha voluto ringraziare tutti i medici e infermiere che l’hanno seguita e continuano a monitorarla senza sosta.

Il post

“Dopo tanta nebbia a una a una si svelano le stelle“, così recita il primo post della donna, citando”Sereno” di Giuseppe Ungaretti. In un secondo post la giornalista pubblica foto assieme alle infermiere, ringraziandole di aver vegliato su di lei come angeli custodi.

“Voi siete gli angeli che ci sostengono in un momento terribile, senza bisogno di parole, basta uno sguardo. Anche perché gli occhi che ridono sono l’unica cosa che riusciamo a percepire insieme alla voce ovattata dalla mascherina e dalla visiera”.

Nonostante le innumerevoli paia di camici, guanti e mascherine protettive, la giornalista ha sentito comunque l’affetto e la premura mostrate dai medici e infermieri: “Perché non ci sarebbe umanità in questi reparti senza la vostra pacca sulla spalla e il vostro supporto morale. Perché quando con duemila guanti non trovate la vena, vi scusate come se fosse colpa vostra. Perché siete davvero speciali e avrete per sempre un posto privilegiato nel mio cuore”, conclude il post Daniela.