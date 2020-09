A causa di una grave crisi respiratoria, morto 65enne positivo al Coronavirus durante i soccorsi. Si trovava in casa, in quarantena.

Morto 65enne affetto da Coronavirus nel nuorese, in Sardegna. L’uomo si trovava in quarantena domiciliare quando ha iniziato a sentirsi male, sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 nel tentativo di soccorrerlo. Probabilmente a causa di una grave crisi respiratoria, non c’è stato nulla da fare per lui.

Coronavirus, morto 65enne nuorese

Deceduto intorno alle ore 23 del 19 settembre 2020, l’uomo residente a Seui non è riuscito a sopravvivere alla gravità della situazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale, diretti dai colleghi della Compagnia di Isili, intervenuti sul posto per accertamenti.

La Procura di Lanusei sta vagliando il terribile fatto, per fare luce su quanto accaduto al 65enne morto nel nuorese e positivo al Coronavirus. In base al nuovo bilancio sulla pandemia, diffuso dalla Protezione Civile e dall’Iss, rispetto alla giornata precedente si sono registrati 1.587 casi positivi, 15 decessi e 635 guarigioni/dimissioni.

Sardegna, aumento casi di Coronavirus

Nella sola Regione Sardegna ci sono 1.665 attualmente positivi, di cui 1.551 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati presso i reparti di terapia intensiva e 96 con sintomi non gravi.

Sono 141 invece i decessi registrati sull’isola, per contro abbiamo 1.433 dimessi guariti dal Coronavirus. In confronto al giorno precedente, ovvero il 19 settembre 2020, c’è stato un incremento di +72 casi positivi. A Cagliari, la terapia intensiva è purtroppo allo stallo presso l’ospedale Santissima Trinità, tanto che gli interventi “non-Covid” sono stati trasferiti presso un’altra struttura ospedaliera. Nel reparto, infatti, ci sono soltanto 16 posti riservati all’intensiva pertanto è prevista l’apertura di una seconda zona dedicata a tali pazienti.