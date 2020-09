Padre e figlia al seggio elettorale anche se in quarantena

Un padre e una figlia in quarantena si sono presentati all'ufficio e al seggio elettorale.

Padre e figlia sono in quarantena ma si presentano rispettivamente all’ufficio e al seggio elettorale. Il fatto è accaduto a Misterbianco, in provincia di Catania. Il padre è un dipendente comunale in servizio all’Anagrafe e la figlia era stata nominata presidente del seggio elettorale per il Referendum.

I due si sono presentati, ma in realtà erano stati messi in quarantena.

Padre e figlia in quarantena

Il padre e la figlia hanno completamente ignorato la quarantena precauzionale, a cui erano stati sottoposti a causa del contatto con una loro parente che era risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Nonostante la comunicazione della quarantena domiciliare, che è stata notificata ai diretti interessati sabato 19 Settembre, il giorno dopo si sono recati come se niente fosse uno all’ufficio elettorale e l’altra al seggio elettorale.

I due sono stati denunciati alla procura della Repubblica per aver disatteso l’isolamento.

Queste due persone, su disposizione dei vigili urbani di Misterbianco, sono state allontanate dai luoghi in cui si erano recati, che erano particolarmente affollati proprio a causa del referendum sul taglio dei parlamentari. Una situazione molto grave, visto che la notifica di quarantena era già arrivata a destinazione, ma è stata semplicemente ignorata. Le due persone hanno proseguito con i loro impegni come se nulla fosse, infrangendo completamente le regole.

Il cluster di Misterbianco, con 26 casi positivi al Covid-19, inizia a preoccupare, soprattutto tenendo conto che questo numero nel comune non si era registrato neppure durante i mesi di lockdown. Le persone in quarantena per il momento sono 50.