Il sindaco Clemente Mastella ha rinviato l'inizio delle lezioni a scuola al 1° ottobre: troppi contagi da coronavirus.

Benevento non ce l’ha fatta: ha vinto il Covid. A causa dei contagi aumentati di recente, il capoluogo di provincia campano è stato costretto a rinviare l’apertura degli istituti scolastici al 1° ottobre prossimo. Dopo Torre del Greco e Castellammare di Stabia, anche il capoluogo sannita dovrà posticipare le lezioni di altri sette giorni.

L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, nella mattina del 22 settembre dopo le elezioni regionali e referendarie.

Benevento, apertura scuole rinviata per il Covid

A Benevento l’apertura delle scuole è stata rinviata al prossimo 1° ottobre. Il motivo è il recente aumento di contagi da Covid-19. L’ordinanza firmata da Clemente Mastella parla di “sospensione dell’attività didattica” che riguarda “tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private”.

La chiusura durerà fino al 30 settembre. Ad ogni modo sarà assicurata “la gestione da remoto anche dell’attività amministrativa”.

Un atto dovuto per cause di forza maggiore

Del resto non c’era altra scelta visto l’aumento di contagi da coronavirus nel territorio beneventano. C’è infatti “necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19” in quanto “la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus”.