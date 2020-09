Regala gratta e vinci alla cliente: vinti 500 mila euro

Decide di regalare un gratta e vinci ad una cliente abituale per il suo compleanno e la donna vince 500 mila euro.

Un venditore ha deciso di regalare un gratta e vinci ad una cliente per il suo compleanno e la donna ha vinto 500 mila euro. Un regalo decisamente apprezzato quello ricevuto da questa cliente, che inaspettatamente si è ritrovata tra le mani tantissimi soldi.

Un dono che vorrebbero sicuramente ricevere tutti, ma è probabile che i negozianti, dopo questa notizia, ci penseranno due volte prima di fare un regalo del genere, anzi probabilmente ne terranno qualcuno per se stessi.

Regala gratta e vinci vincente

Il fatto è accaduto a Pordenone e ha lasciato tutti senza parole, soprattutto il negoziante in questione. Una donna nel giorno del suo compleanno è andata nell’edicola-ricevitoria che frequentava abitualmente per fare degli acquisti. Il titolare, sapendo che era un giorno davvero molto speciale per lei, ha preso un gratta e vinci e glielo ha regalato spontaneamente, come simbolo per festeggiare insieme.

L’uomo si è impegnato e ha scelto con molta cura questo gratta e vinci, perché ne cercava uno che avesse come numero finale il 46, ovvero anno di nascita del padre del titolare del negozio.

L’edicolante non ha voluto fornire dettagli sull’identità della sua cliente, ma sicuramente è stato un compleanno speciale. Una di quelle casualità che cambiano la vita di una persona, che in questo caso è nato dal gesto pieno di affetto di un conoscente, che voleva sorprenderla in un giorno così importante per lei. Un dono molto semplice, che si è rivelato di grandissimo valore.