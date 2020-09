Il reddito di cittadinanza è scaduto per 1 milione di persone, per il rinnovo occorrerà attendere un mese.

Il reddito di cittadinanza è scaduto per circa 400mila famiglie (1 milione di persone) e, per questo motivo, quello in pagamento in questi giorni (a causa di un errore dell’INPS le ricariche sono state leggermente ritardate e in alcuni casi bisognerà aspettare fino a lunedì) sarà l’ultima mensilità per coloro che hanno fatto domanda del sostegno a marzo scorso.

Sono passati infatti i 18 mesi previsti dalla misura. La procedura per il rinnovo è ben definita dalla normativa in essere, anche se sarebbe opportuna una circolare INPS a chiarire i vari dubbi dei beneficiari.

LEGGI ANCHE: Contrabbandieri e abusivi con il reddito di cittadinanza

Reddito di Cittadinanza scaduto

Il mal funzionamento del reddito di cittadinanza è sotto gli occhi di tutti. Doveva fungere da sostegno alle persone in difficoltà e, nel frattempo, aiutarle e trovare un impiego.

Così non è stato. Secondo il Messaggero tra settembre e ottobre circa 400mila famiglie si troveranno senza il sussidio e in gran parte dei casi senza un lavoro. Nella sola Campania sono 100mila i nuclei per cui è scattata la decadenza del Reddito di Cittadinanza, altri 50mila nel Lazio. Ma è nel Sud Italia che la situazione preoccupa e si temono disordini sociali: tant’è che in queste ora l’assessorato regionale al Lavoro della Regione Sicilia ha chiesto al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, di intervenire tenendo conto delle difficoltà legate al COVID-19.

Nel dettaglio, la richiesta è di evitare che tra la decadenza e la domanda di rinnovo debba necessariamente trascorrere un mese. Anche perché bisogna considerare che la pandemia ha rallentato il lavoro di Centri per l’Impiego e Navigator e che per questo molti beneficiari sono rimasti senza lavoro in un periodo in cui tra l’altro è sempre più difficile trovarlo. Come fare allora per andare avanti in questo mese e mezzo circa in cui si è senza beneficio?

Reddito di Cittadinanza scaduto: il rinnovo

La procedura per il rinnovo è molto semplice: basta presentare una nuova domanda e l’ISEE in corso di validità e dimostrare di essere ancora in una situazione tale da necessitare del sostegno. La normativa, all’articolo 3, comma 6, dice: “Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza”. In questo caso specifico per presentare la domanda bisognerà attendere il 30° giorno successivo all’ultima ricarica di settembre.

Questo è quanto emerge dall’interpretazione letterale della norma; vedremo se ci sarà una circolare INPS che darà indicazioni più precise a riguardo o comunque se il Ministro del Lavoro interverrà per ridurre il periodo di sospensione e anticipare i tempi di presentazione della nuova domanda