Un’ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti prevede l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto.

Obbligo di mascherina anche all’aperto e in ogni ora nel giorno. Questo è quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. L’ordinanza è stata emessa in seguito ad un aumento significativo dei contagi all’interno del territorio comunale anche se buona parte delle persone risultate positive sarebbero comunque asintomatiche.

Stando a quanto dichiarato nel videomessaggio diffuso su Facebook, molte delle persone risultate positive sono docenti e alunni dell’Istituto G. Mazzocchi. L’ordinanza entrerà in vigore venerdì 2 ottobre e durerà per tutto il mese e precisamente fino al 31 di ottobre.

Covid, l’ordinanza del sindaco di Ascoli

Da venerdì 2 ottobre e per tutto il mese fino al 31 ottobre, sarà in vigore l’ordinanza firmata dal primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti che prevede l’utilizzo obbligatorio di mascherine all’aperto e ad ogni ora del giorno. La decisione è stata presa in seguito all’aumento di casi di Coronavirus. In particolare stando a quanto dichiarato in un videomessaggio diffuso su Facebook, sono stati contagiati alcuni studenti e docenti di una scuola superiore del territorio.

“Questo provvedimento, per il momento limitato al mese di ottobre, si è reso necessario perché dobbiamo convivere con il Coronavirus ma nel contempo non dobbiamo morire di fame”

Ha poi proseguito dichiarando che è necessario tenere un atteggiamento responsabile se si vuole continuare a fare vita sociale: “Bisogna portare avanti le attività, gli eventi e le iniziative mantenendo le distanze interpersonali.

Questo il messaggio dell’amministrazione comunale alla città e ai cittadini. Dobbiamo usare queste precauzioni e mantenere un atteggiamento responsabile se vogliamo continuare a fare vita sociale in un momento difficile per tutti. La città deve andare avanti ma con le dovute precauzioni”.