Il video ha fatto il giro dei social, divenendo immediatamente virale: l'autore è un automobilista ignoto.

Un giovane senza casco ha girato di notte a 30 km/h su un monopattino (forse truccato) per le strade di Bussolengo (Verona). Il video è immediatamente divenuto virale sul web. Il ragazzo ha messo in pericolo la sicurezza e la vita degli altri passanti.

Secondo la normativa, il monopattino dovrebbe essere utilizzato a una velocita non superiore ai 25 km/h, il protagonista del video andava sul mezzo a una velocità tre volte superiore. Il video è stato realizzato da un uomo in auto, il quale ha leso anche lui il codice della strada, tramite il suo gesto. Infatti, su quel tratto di strada (dove non bisognerebbe andare oltre i 50 km/h) l’autista in questione avrebbe utilizzato il cellulare mentre era alla guida.

Verona, sul monopattino a 80 km/h

Un ragazzo ha sfrecciato senza casco e per le strade di Bussolengo sul suo monopattino a una velocità di 80 km/h. Il video ha fatto immediatamente il giro del web divenendo in poco tempo virale. Molti hanno visualizzato facilmente il filmato, tramite social network, oppure su Whatsapp. Il filmato testimonia diverse infrazioni del codice della strada.

Eccesso di velocità

Tra le gravi infrazioni si evidenzia l’eccesso di velocità sia da parte del guidatore del monopattino, sia dell’automobilista che ha ripreso la scena.

L’uomo avrebbe usato il cellulare mentre era alla guida della sua vettura. Tale comportamento è biasimabile, poiché molto pericoloso per la propria incolumità e quella degli altri. La cosa più impressionante è il fatto che il ragazzo alla guida del monopattino va a una velocità tale da superare un’automobile. L’autore del filmato dichiara come precedentemente lo stesso giovane avesse compiuto altri sorpassi.