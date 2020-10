Donna morta a Cagliari, trovata senza vita nel bagno della sala bingo

Una donna 52enne è morta all'interno del bagno di una sala bingo a Cagliari. Tra le prime ipotesi vi è quella dell'assunzione di sostanze illecite.

Tragedia a Cagliari, dove nella giornata di domenica 4 ottobre una donna di 52 anni è stata trovata morta all’interno del bagno del Bingo Palace di via Calamattia. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare, mentre sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia a causa di una sostanza che è stata rinvenuta affianco del corpo della donna.

Si sospetta che quest’ultima possa essere deceduta a seguito dell’assunzione di materiale illecito.

Donna trovata morta a Cagliari

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli uomini della Squadra Volante di Cagliari, sembrerebbe che la donna sia morta a causa di un effetto indesiderato prodotto da una sostanza assunta poco tempo prima proprio nel bagno della sala bingo. Sul posto era presente anche il compagno della 52enne, che però non ha potuto fornire ulteriori dettagli sulla morte e che al momento non sembra essere indagato da parte delle forze dell’ordine.

Dopo averne constatato il decesso e aver espletato le formalità burocratiche di rito, il corpo della donna è stato restituito ai familiari dietro disposizione del pubblico ministero di turno. Nel frattempo proseguono le indagini al fin di capire per cosa sia morta la 52enne e se sia possibile indicare ulteriori responsabili per il suo decesso.